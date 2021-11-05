İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı! İsmail'in Balaban'ın yorumu ise beğeni yağmuruna tutuldu!

Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk yaşamaya başladı ve İlayda Şeker Instagram hesabında düzenlemeye giderek cesur pozlu fotoğraflarını kaldırdı. Yapılan estetik yorumlarının ardından cevap veren ve çocuk paylaşımı ile yapan İlayda Şeker yine gündem olmayı başardı. Birbirlerine İso ve Barbie olarak hitap eden ikili aşklarına dolu dizgün devam ediyor. İşte İlayda Şeker'in dikkat çeken o hikaye paylaşımı…