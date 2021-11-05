İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı! İsmail'in Balaban'ın yorumu ise beğeni yağmuruna tutuldu!

Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk yaşamaya başladı ve İlayda Şeker Instagram hesabında düzenlemeye giderek cesur pozlu fotoğraflarını kaldırdı. Yapılan estetik yorumlarının ardından cevap veren ve çocuk paylaşımı ile yapan İlayda Şeker yine gündem olmayı başardı. Birbirlerine İso ve Barbie olarak hitap eden ikili aşklarına dolu dizgün devam ediyor. İşte İlayda Şeker'in dikkat çeken o hikaye paylaşımı…
İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI
@ilayda13seker
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.