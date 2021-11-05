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    • Magazin
    • 05.11.2021 13:19
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    • 05.11.2021 13:19
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    İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı! İsmail'in Balaban'ın yorumu ise beğeni yağmuruna tutuldu!

    Gündemden düşmeyen Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker yakın zamanda sevgili olduklarını açıklamıştı. Arabada el ele çektikleri videoyu paylaşmış ve sonrasında İsmail Balaban’ın babasının isteği üzerine bazı fotoğrafları kaldırmışlardı. İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımını hikayesinde bir karikatür olarak kullandı ve gündemde bomba etkisi yarattı. Instagram hesabında aktif olan İlayda Şeker’in Kapadokya paylaşımına ise İsmail'in Balaban'ın yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu.

    takvim.com.tr
    İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı!

    Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk yaşamaya başladı ve İlayda Şeker Instagram hesabında düzenlemeye giderek cesur pozlu fotoğraflarını kaldırdı. Yapılan estetik yorumlarının ardından cevap veren ve çocuk paylaşımı ile yapan İlayda Şeker yine gündem olmayı başardı. Birbirlerine İso ve Barbie olarak hitap eden ikili aşklarına dolu dizgün devam ediyor. İşte İlayda Şeker'in dikkat çeken o hikaye paylaşımı…

    İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI

    @ilayda13seker

    İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

    Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

    İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

        İSMAİL BALABAN KİMDİR?

        İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.

        Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

        2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
        2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
        2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
        2014 Kırkpınar ikinciliği
        2015 Kurtdereli ikincliği
        2016 Kurtdereli üçüncülüğü
        2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
        2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
        2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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        Haberler Magazin İlayda Şeker’den dikkat çeken çocuk paylaşımı! İsmail'in Balaban'ın yorumu ise beğeni yağmuruna tutuldu!
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