Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su görenleri mest etti! Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşe Tatari küçük kızı ile paylaştığı fotoğrafları Instagram'da yoğun ilgi görüyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor. 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve fenomen dizilerden biri olan Çocuklar Duymasın bitse de oyuncuları unutulmuyor.Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşe Tatari'si kızıyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topluyor. İşte Ayşecan Tatari'nin hayatına dair tüm bilgiler...