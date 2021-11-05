Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su görenleri mest etti! Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşe Tatari küçük kızı ile paylaştığı fotoğrafları Instagram'da yoğun ilgi görüyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor. 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve fenomen dizilerden biri olan Çocuklar Duymasın bitse de oyuncuları unutulmuyor.Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşe Tatari'si kızıyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topluyor. İşte Ayşecan Tatari'nin hayatına dair tüm bilgiler...
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN DUYGUSU INSTAGRAM HESABI
@aysecantatari
AYŞECAN TATARİ KİMDİR?
14 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu 31 yaşındadır. 1992 2015 yılları arasında ekranlarda görülen ve Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Ayşecan Tatari'nin annesi Aliye Uzunatağan'dır.
İstanbul İtalyan Lisesi'nde öğrenimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon "Duygu" rolünü canlandırmıştır. Ardından oyunculuk eğitimi almak üzere ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitti. Türkiye'ye dönünce özel bir tiyatroya katıldı. Sonrasında İBB Şehir Tiyatroları'na geçti.
Stella Adler Studio of Acting'de konservatuar eğitimini tamamladıktan sonra 2011 yılında Türkiye'ye dönerek DOT tiyatrosunda çalışmaya başladı. Sarı Ay adlı oyunda yer alan oyuncu, bir sonraki sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi ve Şırça Hayvan Koleksiyonu ve Cyrano De Bergerac adlı oyunlarda rol aldı.