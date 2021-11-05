"HAYATA YENİDEN BAĞLANIYORUM"

Arzum Onan, "Kendi özüme döndüğüm, iç dünyamı dinlediğim ve evimde çokça vakit geçirdiğim bir yıldan sonra sevdiklerime, dış dünyaya, doğaya ve hatta hayata yeniden bağlanıyorum diyebilirim. Pandeminin bize kattığı olumlu şeyleri düşünmek istiyorum" dedi.Değişen dünyayla birlikte farkındalığım, alışkanlıklarım ve bundan doğan ihtiyaçlarım da değişti" Onan, "Bulunduğum alanı da bu ihtiyaçlara göre düzenliyorum. Evim bunların başında geliyor. Kalıpların dışına çıkarak ve ruh dünyamdan ilham alarak sanatıma, evime ve yaptığım her işe modumu yansıtıyorum" açıklamasında bulundu."