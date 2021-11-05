5 Kasım 2021 reyting sonuçları! Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar reyting birincisi kim? Zirvenin sahibi kim oldu?

5 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de ilk bölümüyle Aziz dizisi izleyenleriyle buluştu. ATV'de ise sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yer aldı. TV8'de de Kırmızı Oda dizisi vardı. Peki, 5 Kasım reyting birincisi kim? 5 Kasım en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...