5 Kasım 2021 reyting sonuçları! Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar reyting birincisi kim? Zirvenin sahibi kim oldu?

5 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de ilk bölümüyle Aziz dizisi izleyenleriyle buluştu. ATV'de ise sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yer aldı. TV8'de de Kırmızı Oda dizisi vardı. Peki, 5 Kasım reyting birincisi kim? 5 Kasım en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...
5 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Kasım 2021 cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 ESRA EROL'DA ATV
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ASK MANTIK INTIKAM FOX
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D