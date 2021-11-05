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    • Magazin
    • 05.11.2021 23:51
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    • 05.11.2021 23:51
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    5 Kasım 2021 reyting sonuçları! Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar reyting birincisi kim? Zirvenin sahibi kim oldu?

    5 Kasım reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de ilk bölümüyle Aziz dizisi yer aldı ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Öte yandan Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kanal D'de Arka Sokaklar, Trt1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Tv8'de Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi. Bu bağlamda Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapımın olduğu araştırılıyor. Peki, 5 Kasım reyting birincisi kim? 5 Kasım en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    5 Kasım 2021 reyting sonuçları! Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar reyting birincisi kim?

    5 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de ilk bölümüyle Aziz dizisi izleyenleriyle buluştu. ATV'de ise sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yer aldı. TV8'de de Kırmızı Oda dizisi vardı. Peki, 5 Kasım reyting birincisi kim? 5 Kasım en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

    5 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    5 Kasım 2021 cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

    GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 ESRA EROL'DA ATV

    2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

    3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    4 ASK MANTIK INTIKAM FOX

    5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

        6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        7 MUCIZE ASK (T.S) SHOW TV

        8 ATV ANA HABER ATV

        9 KIRMIZI ODA TV8

        10 HAVA DURUMU KANAL D

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 KIRMIZI ODA TV8

        2 ASK MANTIK INTIKAM FOX

        3 KIBRIS ZAFERE DOGRU TRT 1

        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        5 MUCIZE ASK (T.S) SHOW TV

        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

        7 ESRA EROL'DA ATV

        8 ARKA SOKAKLAR KANAL D

        9 ATV ANA HABER ATV

        10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
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        Haberler Magazin 5 Kasım 2021 reyting sonuçları! Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar reyting birincisi kim? Zirvenin sahibi kim oldu?
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