TV tarihinde böylesi görülmedi! Kırmızı Oda Masumlar Apartmanı ayrı günde şampiyon derken birleşme kararı geldi izleyiciler şokta. TV8 ve TRT1'de yayınlanan iki dizi birleşiyor iddiaları ayyuka çıktı. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri arasında heyecan yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında Kırmızı Oda dizisinde, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yine aynı karakterle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu defa yine benzer bir olay yaşanacak. Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın 2 Kasım Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak bölümünde rol alacak ve izleyicileri şaşırtacak. Yaşanan bu gelişme iki dizi birleşiyor iddialarının alevlenmesiyle sonuçlandı.
FLAŞ GELİŞME
Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Bilindiği üzere geçen sezonun final bölümünde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, Kırmızı Oda dizisine yine aynı karakterle konuk olmuştu.
Bu kez benzer olayın bir farklısı yaşanacak. Bu kez Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda rol alacak. Binnur Kaya, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 2 Kasım Salı günü yayınlanacak olan 45. bölümünde konuk olarak yer alacak.