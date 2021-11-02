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    • Magazin
    • 02.11.2021 18:47
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    • 02.11.2021 18:47
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    Sana Söz dizisi 1. bölüm canlı izle! Sana Söz ilk bölüm kesintisiz - tek parça full izle! 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!

    Sana Söz dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Akşam kuşağı seyircilerinin merakla beklediği Sana Söz dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarına geliyor. Sana Söz dizisi oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Nehir Eroğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili, Atakan Hoşgören gibi isimler yer alıyor. Diziseverler Sana Söz 1. bölüm izleme seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Sana Söz dizisi 1. bölüm canlı izle! Sana Söz ilk bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği haberimizde!

    takvim.com.tr
    Sana Söz dizisi 1. bölüm canlı izle! Sana Söz ilk bölüm kesintisiz - tek parça full izle! 2 Kasım Star TV yayın akışı!

    Merakla beklenen Sana Söz dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fragmanıyla heyecanın limitini aşan Sana Söz dizisi için izleyiciler araştırmalara başladı. Bu bağlamda dizinin meraklıları Sana Söz 1. bölüm izleme seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Sana Söz dizisi 1. bölüm canlı izle! Sana Söz ilk bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği haberimizde!

    SANA SÖZ 1. BÖLÜM İZLE!

    https://www.startv.com.tr/dizi/sana-soz linkinden dizinin ilk bölümünü izleyebilirsiniz.

    SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NE?

    Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır. Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

        Erkan Petekkaya, kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran'a hayat verirken; Nehir Erdoğan ise gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca'yı canlandıracak. Ömer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif' ile başta çatışacak ama tanıdıkça, ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardı.

        SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Sana Söz dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.
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        Haberler Magazin Sana Söz dizisi 1. bölüm canlı izle! Sana Söz ilk bölüm kesintisiz - tek parça full izle! 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!
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