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    • Magazin
    • 02.11.2021 10:23
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    • 02.11.2021 10:23
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    Masterchef'te yaptıkları çalıntıymış Danilo Zanna Hasan'a alelade torpil geçmiş! 'Görmemenize imkan yok!' bu diskalifiye sebebi

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef bu akıllara zarar skandalla gündemde... Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef'te alelade torpil yapıldı. Geçtiğimiz günlerde, 3 sezonluk Masterchef kariyerinde Danilo Zanna ilk kez bir yarışmacının tabağını beğenerek kaşık attı. O anlar çok konuşulmuştu. Ancak gelin görün ki hazır yufkayla yapıplıp bu kadar beğenilen bu tabak çalıntı çıktı. Bu gerçeği öğrenenler Hasan Biltekin'i ve Danilo Zanna'yı yaylım ateşine tutarken, alelade torpil yapıldığı iddiaları konuşulmaya başlandı.

    Masterchef’te yaptıkları çalıntıymış

    Masterchef'te yaptıkları çalıntıymış Danilo Zanna Hasan'a alelade torpil geçmiş! 'Görmemenize imkan yok!' bu diskalifiye sebebi... Masterchef'te görmeye pek alışkın olmadığımız bir olay önceki gün yaşandı. Jüri üyesi Danilo Zanna, Hasan Biltekin'in öve öve bitiremedi ve kaşık attı. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin için verilen bu reaksiyon o an kimseyi şaşırtmadı ama işin aslı bambaşka çıktı. Çünkü Hasan Biltekin'in öve öve bitirilemeyen tabağı birebir çalıntı çıktı.

    Sevilen yarışmada eleme gecesinin yapıldığı bölümde yarışmacılara ise haşhaş verildi ve en iyi tabağı çıkartmaları istendi. Yarışmada haşhaşla en iyi tabağı yapan isimler ise Hasan, Burcu ve Araz oldu.

    Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı.

        Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

        Şimdi ise Ata Benli tabağın birebir kopya olduğunu gösteren bir video yayınladı.

        Ata Benli sosyal medya hesabı üzerinden; "Bakın arkadaşlar üstteki Hasan'ın tabağı, tabak seçimi, sprial sos, üç köşedeki ana malzeme, o deniz ürünün yerine kadar her şey aynı!

            Tamam anladık siz çok seviyorsunuz Hasan'ı! Biraz moral olsun diye yaptınız bunu ama bu kopya! Danilo Şef bu tabağı bilmiyor mu? Biliyor tabi ki, dünyaca ünlü bir şef bu ve hepsi takip ediyor" açıklamasında bulundu!

            İŞTE KANITI

            Hasan'ın bu hamlesinden sonra ise "Masterchef Hasan diskalifiye edilmeli! Şefleri kandırdı" yorumları arka arkaya gelmeye başladı.

            Birçok kişi kaşığın geri alındığını bile dile getirdi.

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            Haberler Magazin Masterchef'te yaptıkları çalıntıymış Danilo Zanna Hasan'a alelade torpil geçmiş! 'Görmemenize imkan yok!' bu diskalifiye sebebi
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