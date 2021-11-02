Masterchef'te yaptıkları çalıntıymış Danilo Zanna Hasan'a alelade torpil geçmiş! 'Görmemenize imkan yok!' bu diskalifiye sebebi... Masterchef'te görmeye pek alışkın olmadığımız bir olay önceki gün yaşandı. Jüri üyesi Danilo Zanna, Hasan Biltekin'in öve öve bitiremedi ve kaşık attı. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin için verilen bu reaksiyon o an kimseyi şaşırtmadı ama işin aslı bambaşka çıktı. Çünkü Hasan Biltekin'in öve öve bitirilemeyen tabağı birebir çalıntı çıktı.
Sevilen yarışmada eleme gecesinin yapıldığı bölümde yarışmacılara ise haşhaş verildi ve en iyi tabağı çıkartmaları istendi. Yarışmada haşhaşla en iyi tabağı yapan isimler ise Hasan, Burcu ve Araz oldu.
Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı.