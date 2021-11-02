Hande Sarıoğlu ayaklarını yıkattığı Ertan Süzgün'le yine olay 'yangınım çok büyük evden çıkmayacağız' Çarktan düşen Hande... Oryantal yaptığı için spikerlik yaptığı kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu şimdilerde gündem olmak için her şeyi yapıyor. Bir sonraki durağı Youtube olan Hande Sarıoğlu'nun her hareketi sosyal medyayı sallıyor.

Ertan Süzgün'le yaptığı bahis programıyla gündeme gelen Sarıoğlu partnerine söylediği şarkıyla olay oldu. Sarıoğlu'nun Süzgün'e Gülşen'in "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" şarkısını söylemesi izleyicileri eğlenceli anlar yaşattı.