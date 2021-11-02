Berrak Tüzünataç bikinili paylaştı ama ne umdu ne buldu 'ressam burada neyi anlatmak istiyor!' Yılların Berrak'ı bu kez... Bir süredir ekranlarda pek göremediğimiz güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımları ve aşk hayatıyla adından bolca söz ettiriyor. Kısa süre önce bir moda projesinde yer alan Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı fotoğraflar yorum yağmuruna tutuldu. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken güzel oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.