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    • Magazin
    • 02.11.2021 11:25
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    • 02.11.2021 11:25
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    Berrak Tüzünataç bikinili paylaştı ama ne umdu ne buldu 'ressam burada neyi anlatmak istiyor!' Yılların Berrak'ı bu kez...

    Bir süredir Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç yine yaptı yapacağını. Dobra ve sivri açıklamalarıyla bilinen Berrak Tüzünataç bir markanın moda filminde yer aldı. Buraya kadar her şey tamam. Ama Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı bikinili pozlar görenleri şaşkına çevirdi ve anında yorum yağmuruna tutuldu. Bir kısım Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenirken bir kısım da hem fotoğrafları hem de Berrak Tüzünataç'ın zayıflığını hedef aldı.

    Berrak Tüzünataç bikinili paylaştı ama ne umdu ne buldu

    Berrak Tüzünataç bikinili paylaştı ama ne umdu ne buldu 'ressam burada neyi anlatmak istiyor!' Yılların Berrak'ı bu kez... Bir süredir ekranlarda pek göremediğimiz güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımları ve aşk hayatıyla adından bolca söz ettiriyor. Kısa süre önce bir moda projesinde yer alan Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı fotoğraflar yorum yağmuruna tutuldu. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken güzel oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    Bir süredir ekranlarda yer almayan Berrak Tüzünataç bir moda projesi için kameralar karşısına geçti. Berrak Tüzünataç'ın bu projeden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

    İŞTE O KARELER

    Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı bu fotoğraflar kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

        Eleştirilerin odağında ise Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı vardı.

        Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarına yapılan yorumlar ise şu şekilde:

        -Duruşta yamukluk var bu kare seçilememeliydi.

        -Ressam burada neyi anlatmak istiyor.

        -Yılların efsanesi eridi, gitti yeminle.

        -Ablacığım büyük geçmiş olsun. Tez zamanda sağlığına ulaşman dileğiyle...

        -Ne olmuş size böyle aşırı zayıflamışsınız.

            SİNAN ÇETİN'İN OĞLUYLA AŞK YAŞIYOR

            Geçmişte Uraz Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz ve Ali Yörenç gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşayan Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

            Yunan adalarında tatil yapan ikili, yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti.

            "AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"

            Berrak Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi" açıklamasını yapmıştı.
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            Haberler Magazin Berrak Tüzünataç bikinili paylaştı ama ne umdu ne buldu 'ressam burada neyi anlatmak istiyor!' Yılların Berrak'ı bu kez...
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