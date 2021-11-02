Barbaroslar'da ayrılıklar tadı tuzu kaçırdı! İkisinin ani vedası domino etkisi gösterecek. Geçen ay ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı alındı. TRT1'de büyük umutlarla başlayan Barbaroslar dizisinin total reyting sonuçlarına bakıldığında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan hemen sonra geldiği görülüyor. Reytinglerin beklenenin biraz altında kalması nedeniyle yenilik kararları alındı. İlk başta senaristleri değişen diziye bu kez iki isim veda edecek. Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan ve Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ'ın veda edeceği öğrenildi.

AYRILIK KARARI ALINDI

TRT1'in sevilen fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı alındı. Karar izleyicileri şaşırtacak.