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    • Magazin
    • 02.11.2021 20:19
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    • 02.11.2021 20:21
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    Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!

    Ada Masalı yeni bölümü hakkında araştırmalar yapılıyor. Dizinin sevenleri bugün Star TV yayın akışında Ada Masalı'nın olmadığını görünce şoka uğradı. Ada Masalı yerine bugün yayın akışında ilk bölümüyle Sana Söz dizisi yer aldı. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar arama motorlarında, "Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda?" Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!

    Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? Soruları dizinin fanatikleri tarafından araştırılmaya başlandı. Ada Masalı yerine bugün yayın akışında Sana Söz dizisi yer aldı. Bu nedenle Ada Masalı izleyicileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak eidlenler!

    ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Salı günleri yayınlanan dizinin yayın günü değişti. Ada Masalı bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek...

    ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran'a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir'deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

        Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran'ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

        Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten'in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

        Poyraz ve Haziran'ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.
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        Haberler Magazin Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!
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