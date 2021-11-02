Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!

Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? Soruları dizinin fanatikleri tarafından araştırılmaya başlandı. Ada Masalı yerine bugün yayın akışında Sana Söz dizisi yer aldı. Bu nedenle Ada Masalı izleyicileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak eidlenler!
ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Salı günleri yayınlanan dizinin yayın günü değişti. Ada Masalı bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek...
ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran'a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir'deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.