Ada Masalı bitti mi, bu akşam neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? 2 Kasım Salı Star TV yayın akışı!

Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten'in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Poyraz ve Haziran'ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.