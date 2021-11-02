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    • Magazin
    • 02.11.2021 17:53
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    • 02.11.2021 18:33
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    2 Kasım Salı ATV yayın akışı bugün: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final mi yaptı? EDHO neden bitti, hangi tarihte başlıyor?

    2 Kasım Salı ATV yayın akışı bugün en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bunun nedeni ise reyting rekorları kıran dizi olan efsane Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısaca EDHO. Bir süredir sadık seyirci kitlesini merak ile yeni sezonu nedeniyle bekleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu Salı yayınlanıp yayınlanma konusu ile ilgili detaylar sevenlerinin radarında. Geçen hafta bildiğiniz gibi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmamıştı. Resmi bir açıklamada yapılmamıştı. Bu akşam için ise yine bir beklenti mevcut. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO neden bitti, hangi tarihte başlıyor? Soruları merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO final mi yaptı? EDHO neden bitti, hangi tarihte başlıyor?

    Bir süredir sadık seyirci kitlesini merak ile yeni sezonu amacıyla bekleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu Salı yayınlanıp yayınlanma konusu ile ilgili kararını ve detaylarını haberimizde veriyoruz. EDHO'nun yeni sezon amacıyla geri sayım devam eder iken bu hafta endeksin yeni seksiyonünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi ile ilgili EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu Salı var mı? Soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) FİNAL Mİ YAPTI?

    İlk bölümü ile 8 Eylül 2015 tarihinde seyirci karşısına çıkmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene 7.sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Fakat iki haftadır yaşadığı detaylı problemler nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara gelmiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam ATV ekranlarındaki konumunu almama kararı almış bulunuyor.

    EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

    Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

    EDHO neden yayınlanmadı? Oktay Kaynarca soruları yanıtladı

    Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

    Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!

        06: 00 Baş Belası

        08: 00 Kahvaltı Haberleri

        10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

        16: 20 Esra Erol'da

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!

        22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm

        EDHO BU AKŞAM VAR MI?

        ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        EDHO KONUSU NEDİR?

        Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

        EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

        Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

        Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

        Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

        Uğur Yücel - Ağa Dayı

        Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

        Levent Ülgen - Efraim

        Ragıp Savaş - Aziz

        Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

        Ceren Benderlioğlu - Ömür Çakırbeyli

        Engin Benli - Yaman Korkmaz

        Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

        Hüseyin Avni Danyal - Tufan

        Sevil Akı Saner - Emine İspirli

        Tardu Flordun - Kaan

        Eren Vurdem - Yakup

        Burcu Binici - Deniz

        Serdar Deniz - Civan

        Sevinç Kıranlı - Hatice Kalkandere

        Hazım Körmükçü - Barış

        Nurseli İdiz - Anna

        Yosi Mizrahi - Tamer

        Alara Turan - Yıldız

        Gözde Okur - Mine

            EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

            Altıncı sezonun final alanında Hızır doğrultusundan iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan doğrultusundan öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

            EDHO'nun 199. alanında, Yaman Korkmaz, ailesiyle eş güdümlü namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı amacıyla büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

            Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli amacıyla hayatını meydana koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

            Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların tekrar dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını meydana koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geride bıraktığımız Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
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            Haberler Magazin 2 Kasım Salı ATV yayın akışı bugün: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final mi yaptı? EDHO neden bitti, hangi tarihte başlıyor?
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