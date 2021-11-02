2 Kasım Salı ATV yayın akışı bugün: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final mi yaptı? EDHO neden bitti, hangi tarihte başlıyor?

Bir süredir sadık seyirci kitlesini merak ile yeni sezonu amacıyla bekleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu Salı yayınlanıp yayınlanma konusu ile ilgili kararını ve detaylarını haberimizde veriyoruz. EDHO'nun yeni sezon amacıyla geri sayım devam eder iken bu hafta endeksin yeni seksiyonünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi ile ilgili EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu Salı var mı? Soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) FİNAL Mİ YAPTI?
İlk bölümü ile 8 Eylül 2015 tarihinde seyirci karşısına çıkmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene 7.sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Fakat iki haftadır yaşadığı detaylı problemler nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara gelmiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam ATV ekranlarındaki konumunu almama kararı almış bulunuyor.
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Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
EDHO neden yayınlanmadı? Oktay Kaynarca soruları yanıtladı
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"
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