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    • Magazin
    • 01.11.2021 09:09
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    • 01.11.2021 09:09
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    Yargı 8. bölüm fragmanı: Düzmece kararı infial yarattı! Foyası meydana çıkacak

    Pazar akşamları Kanal D ekranlarına damgasını vurmaya devam eden Yargı dizisinde yaşanan gelişmeler yaşandı. Son bölümde Çınar ve Zafer arasındaki boğuşma sırasında silah patladı. Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktaydı. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak istedi. Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yattığından beri onu bir dakika bile yalnız bırakmadı. Çevresinde pervane oldu. Bölümün hemen ardından Yargı 8. bölüm fragmanıyla birlikte yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kanal D ekranlarının çok sevilen dizisi Yargı 7. bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Heyecan dolu son bölümde Yekta, arkadaşı Serdar'ı ayarlayarak suçu Çınar'ın üzerine atmaya çalıştı. Ceylin, Serdar'ın tanık ifadesini öğrendikten sonra Ilgaz ile birlikte hastaneye gitti. Engin'in annesi Laçin, Ceylin'in evinde annesi Gül'e taziyesini sunmaktaydı. Ailenin yaşadığı acıyı görünce içten içe yüreği parçalandı. Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yattığından beri onu bir dakika bile yalnız bırakmadı. Seyircilerin aklında bölümden sonra Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ÇINAR VE ZAFER ARASINDAKİ BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH PATLIYOR

    Zafer, Çınar'ın karşısına dikilmiştir ve onu öldürmeye kararlıdır. Çınar, İnci'yi öldürmediğini söylese bile Zafer kararlıdır. Çınar, Zafer'in bir anlık dalgınlığını fırsat bilir ve kaçar. Zafer de peşine düşer. Metruk bir binada kıstırdığı Çınar'a silahını tekrar doğrultur. Çınar bir anda üzerine atlar ve ikili arasında boğuşma başlar. Bu sırada silah patlar.

    YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYORLAR!

    Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.

    ZAFER, SİLAHLA ÇINAR'IN KARŞISINA DİKİLİYOR

    Zafer, Yekta'nın ofisindedir. Bu sırada içeri Engin girer ve Çınar'ın serbest bırakıldığını söyler. Zafer, duydukları karşısında şok olur. Ailesine durumu anlattıktan sonra Çınar'ı öldürmek için karar verir.

        Arkadaşı Serdar'ı kullanarak Çınar'ı evden uzakta bir parka getirmeyi başarır. Çınar, Serdar'ı beklerken karşısında eli silahlı Zafer'i bulur.

        METİN, OĞLU ÇINAR İLE ARASINDAKİ BUZLARI ERİTMEYİ BAŞARDI

        Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yattığından beri onu bir dakika bile yalnız bırakmaz. Çevresinde pervane olur. Geçmişin hatalarını örtmeye çalışır. Çınar da bu çabayı görür. Baba-oğul duygusal bir konuşma ile aradaki küslüğü sona erdirir.

        ÇINAR'IN VERDİĞİ İFADE KENDİSİNİ ÖZGÜRLÜĞE UÇURDU

        Yekta, arkadaşı Serdar'ı ayarlayarak suçu Çınar'ın üzerine atmaya çalıştı. Ceylin, Serdar'ın tanık ifadesini öğrendikten sonra Ilgaz ile birlikte hastaneye gider. Çınar'a, Serdar'ın anlattıklarını aktarır. Çınar artık saklayacak bir şeyi kalmadığını görünce ifade vermeyi kabul eder. Verdiği bir ayrıntı onun serbest kalmasını sağlar.

            İNCİ'NİN MEZARINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞIYOR!

            Engin'in annesi Laçin, Ceylin'in evinde annesi Gül'e taziyesini sunmaktadır. Ailenin yaşadığı acıyı görünce içten içe yüreği parçalanır. Yekta'nın umursamaz tavrı da onu derinden etkiler. İnci'nin mezarına giderek vicdanını rahatlatmaya çalışır.
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            Haberler Magazin Yargı 8. bölüm fragmanı: Düzmece kararı infial yarattı! Foyası meydana çıkacak
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