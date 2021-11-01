Yargı 8. bölüm fragmanı: Düzmece kararı infial yarattı! Foyası meydana çıkacak

Kanal D ekranlarının çok sevilen dizisi Yargı 7. bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Heyecan dolu son bölümde Yekta, arkadaşı Serdar'ı ayarlayarak suçu Çınar'ın üzerine atmaya çalıştı. Ceylin, Serdar'ın tanık ifadesini öğrendikten sonra Ilgaz ile birlikte hastaneye gitti. Engin'in annesi Laçin, Ceylin'in evinde annesi Gül'e taziyesini sunmaktaydı. Ailenin yaşadığı acıyı görünce içten içe yüreği parçalandı. Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yattığından beri onu bir dakika bile yalnız bırakmadı. Seyircilerin aklında bölümden sonra Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇINAR VE ZAFER ARASINDAKİ BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH PATLIYOR

Zafer, Çınar'ın karşısına dikilmiştir ve onu öldürmeye kararlıdır. Çınar, İnci'yi öldürmediğini söylese bile Zafer kararlıdır. Çınar, Zafer'in bir anlık dalgınlığını fırsat bilir ve kaçar. Zafer de peşine düşer. Metruk bir binada kıstırdığı Çınar'a silahını tekrar doğrultur. Çınar bir anda üzerine atlar ve ikili arasında boğuşma başlar. Bu sırada silah patlar.