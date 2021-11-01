Çukur hayranlarının merakla beklediği Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Diziyi izleyenler bazı karakterlerin hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Üç Kuruş Neşe kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Neşe'si Aylin Engör nereli, boyu kaç? Aylin Engör hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!
AYLİN ENGÖR KİMDİR?
Aylin Engör, Yarı Tayland'lı yarı Türk'tür. 1991 doğumlu olan Aylin Engör 29 yaşındadır. Daha önce Firuze ve Galip Derviş dizilerinde rol alan Aylin Engör, 160 cm boyunda ve 48 kilodur. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Rachel rolüyle tanındı.
Aylin Engör Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden okudu ve oradan mezun olduktan sonra dizilerde oynamaya başladı. Beykent Üniversitesi'nden sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon eğitimi aldı.
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI
Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)
Ekin Koç (Efe)
Diren Polatoğlulları (İrfan)
Nesrin Cevadzade (Bahar)