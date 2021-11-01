Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı?

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Oyunculuğa ilk adımını Atv ekranında yayınlanan "Seven Ne Yapmaz" dizisi ile atan Aslıhan Malbora, Seven Ne Yapmaz dizisinde Zeynep rolü ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

Aslıhan Malbora'nın Zeynep rolü ile ekrana geldiği Seven Ne Yapmaz dizisinde Yusuf Çim, Seren Şirince, Ecem Çalık, Şeyla Halis gibi isimler de rol almıştır.