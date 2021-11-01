Başrollerinde sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dizide yer alan Leyla karakteri hakkında seyirciler bilgi sahibi olmak istiyor. Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!
Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş Leyla kimdir?
Sinema ve dizi film oyuncusu. 1 Mart 1995'te Afyon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul'da devam ettiren Aslıhan Malbora İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisidir.
Üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alan Aslıhan Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi bünyesinde oyunculuk eğitimlerine devam etmekte.
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Oyunculuğa ilk adımını Atv ekranında yayınlanan "Seven Ne Yapmaz" dizisi ile atan Aslıhan Malbora, Seven Ne Yapmaz dizisinde Zeynep rolü ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır.
Aslıhan Malbora'nın Zeynep rolü ile ekrana geldiği Seven Ne Yapmaz dizisinde Yusuf Çim, Seren Şirince, Ecem Çalık, Şeyla Halis gibi isimler de rol almıştır.