Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.11.2021 20:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2021 20:37
    ABONE OL

    Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı?

    Üç Kuruş dizisi oyuncuları hakkıdna araştırmalar yapılıyor. Çukur hayranları tarafından dört gözle beklenen Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Diziyi izleyenler bazı karakterlerin hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı?

    Başrollerinde sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dizide yer alan Leyla karakteri hakkında seyirciler bilgi sahibi olmak istiyor. Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!

    Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş Leyla kimdir?

    Sinema ve dizi film oyuncusu. 1 Mart 1995'te Afyon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul'da devam ettiren Aslıhan Malbora İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisidir.

    Üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alan Aslıhan Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi bünyesinde oyunculuk eğitimlerine devam etmekte.

    dir.

    Oyunculuğa ilk adımını Atv ekranında yayınlanan "Seven Ne Yapmaz" dizisi ile atan Aslıhan Malbora, Seven Ne Yapmaz dizisinde Zeynep rolü ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

    Aslıhan Malbora'nın Zeynep rolü ile ekrana geldiği Seven Ne Yapmaz dizisinde Yusuf Çim, Seren Şirince, Ecem Çalık, Şeyla Halis gibi isimler de rol almıştır.

        Aslıhan Malbora, Kalbimin Sultanı dizisinde Saliha Sultan karakterini, Heryerde Sen dizisinde Ayda karakterini canlandırdı. 2020 yılında rol aldığı Gel Dese Aşk dizisinde Derin rolünde oynadı.

        Rol Aldığı Film ve Diziler:

        Üç Kuruş (Leyla, TV Dizisi 2021)

        Geçen Yaz (Sinema Filmi 2021)

        Aşk Oluversin Gari (Derya, Sinema Filmi 2021)

        Herşeye Rağmen (Melahat, Sinema Filmi 2021)

        Aile Hükümeti (Zeynep, Sinema Filmi 2020)

        Gel Dese Aşk (Derin, TV Dizisi 2020)

        Her Yerde Sen (Ayda, TV Dizisi 2019)

        Ağlama Anne (Zeynep, TV Dizisi 2018)

        Kalbimin Sultanı (Saliha Sultan, TV Dizisi 2018)

        Seven Ne Yapmaz (Zeynep, TV Dizisi 2017)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı!
        Haberler Magazin Üç Kuruş Leyla kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora nereli, boyu ve kilosu kaç? Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı?
            SON DAKİKA