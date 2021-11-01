Üç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş’un Halide’si Damla Makar nereli, hangi dizilerde oynadı?

Öğrencilik yıllarında Ankara'daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa'nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021'de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı.