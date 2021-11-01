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    • Magazin
    • 01.11.2021 20:16
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    • 01.11.2021 20:16
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    Üç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Halide'si Damla Makar nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Çukur hayranlarının büyük bir merakla beklediği Üç Kuruş dizisi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde sevilen isimlerin yer aldığı dizi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dizide yer alan Halide karakteri hakkında seyirciler bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Üç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Halide'si Damla Makar nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş’un Halide’si Damla Makar nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Üç Kuruş dizisi hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. Çukur hayranları tarafından dört gözle beklenen Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Diziyi izleyenler bazı karakterlerin hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Üç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Halide'si Damla Makar nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!

    ÜÇ KURUŞ HALİDE KARAKTERİ

    Kartal'ın kuzenidir. Çok güzel ve havalı bir genç kızdır.

    Gözü yükseklerde, hırslı ve akıllı bir kız olan Halide mahalleyi de Kartal'ın küçük kız versiyonu gibi çekip çevirebilmektedir.

        DAMLA MAKAR KİMDİR?

        1996, İstanbul doğumlu olan Damla Makar, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten (2020) sonra Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

        Öğrencilik yıllarında Ankara'daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa'nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021'de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı.
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