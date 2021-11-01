Üç Kuruş dizisi hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. Çukur hayranları tarafından dört gözle beklenen Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Diziyi izleyenler bazı karakterlerin hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Üç Kuruş Halide kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Halide'si Damla Makar nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!
ÜÇ KURUŞ HALİDE KARAKTERİ
Kartal'ın kuzenidir. Çok güzel ve havalı bir genç kızdır.
Gözü yükseklerde, hırslı ve akıllı bir kız olan Halide mahalleyi de Kartal'ın küçük kız versiyonu gibi çekip çevirebilmektedir.