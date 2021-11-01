İlk bölümüyle ekranlara gelecek olan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda Uraz Kaygıularoğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında oyuncuların hayatı hakkında bilgilere sahip olmak istiyor. Peki, Üç Kuruş Efe kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
EKİN KOÇ KİMDİR?
İsmet Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördü. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.
İlk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide ''Tilki'' karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde ''Seyfi'' karakterine hayat verdi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.
Ekin Koç, Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı Padişahı I. Ahmed karakterini oynamıştır. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Dijital platformdaki Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır.