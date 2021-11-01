Üç Kuruş Efe kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç nereli, hangi dizilerde oynadı?

Bizim İçin Şampiyon filmiyle yer aldı. ABD'nin reyting rekortmeni ve HBO dizilerinden biri olan Succession'a konuk oldu. 2020 yılında ise TRT 1'de başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmış ve Ahmed Sencer'i canlandırmıştır. 2021 yılında "Okul Tıraşı" filminde başrol olarak yer aldı. 2021 yılında Emin Alper'in Balkaya isimli festival filminde başrol olarak yer aldı.