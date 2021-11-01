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    • Magazin
    • 01.11.2021 19:54
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    • 01.11.2021 19:54
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    Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede, İstanbul'da mı? Gerçekte Çıngıraklı var mı?

    Üç Kuruş dizisi bugün ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Çukur dizisinin devamı olarak bilinen Üç kuruş dizisinin nerede çekildiği akşam kuşağı izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Özellikle dizide geçen Çıngıraklı'nın nerede olduğu ve gerçekte böyle bir yerin var olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede, İstanbul'da mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede, İstanbul’da mı?

    Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Diziseverler Üç Kuruş'un nerede, hangi semtte çekildiğini merak edip sorguluyor. Yapımda birçok farklı ilçede çekim yapıldığı ifade edilen Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmiştir. Peki, Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede? İşte tüm merak edilenler!

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Yapımda çekimler birçok farklı ilçede yapılırken öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildi.

    Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

        Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

        OYUNCU KADROSU

        Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

        Ekin Koç (Efe)

        Diren Polatoğlulları (İrfan)

        Nesrin Cevadzade (Bahar)

        Aslıhan Malbora (Leyla)

        Nursel Köse (Neriman)

        Civan Canova (Oktay)

        Ercan Kesal (Halit)

        Mustafa Kırantepe (Ruşen)

        Uğur Yıldıran (Sesu)

        Umutcan Ütebay (Şahin)

        Damla Makar (Halide)

        Melissa Yıldırımer (Nesrin)

        Aytaç Uşun (Batuhan)

        Cenk Kangöz (Mesut)

        Alişan Uğur (Konyalı)

        Burak Altay (Bülent)

        Muttalip Müjdeci (Sahir)

        Asena Girişken (Perihan)

        Tuğçe Yolcu (Hazal)

        Aylin Engör (Neşe)

        Volkan Kıran (Kamil)
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        Haberler Magazin Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede, İstanbul'da mı? Gerçekte Çıngıraklı var mı?
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