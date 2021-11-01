Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede, İstanbul'da mı? Gerçekte Çıngıraklı var mı?

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Diziseverler Üç Kuruş'un nerede, hangi semtte çekildiğini merak edip sorguluyor. Yapımda birçok farklı ilçede çekim yapıldığı ifade edilen Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmiştir. Peki, Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, hangi ilçede? İşte tüm merak edilenler!
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Yapımda çekimler birçok farklı ilçede yapılırken öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildi.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.