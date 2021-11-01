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    • Magazin
    • 01.11.2021 16:25
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    • 01.11.2021 16:25
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    Pelin Öztekin'den dondurucu soğukta yakıp kavuran bikinili poz! 93 kilo gitti milyonları elden ayaktan kesti! Pelin Öztekin...

    Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz ayları boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Öztekin tatillere doyamadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Öztekin, ekim ayının sonunda yaptığı Kaş tatilinden paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ve 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, fit haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...

    Pelin Öztekin’e kış gelmiyor bu soğukta sarı bikinisiyle!

    Pelin Öztekin'den dondurucu soğukta yakıp kavuran bikinili poz! 93 kilo gitti milyonları elden ayaktan kesti! Pelin Öztekin... Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, tüp mide operasyonu ile 93 kilo vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Öztekin, ekim ayının sonunda yaptığı Kaş tatilinden paylaşımlarla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin, ekim ayının son günlerinde çıktığı Kaş tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Bir süredir babası Rasim Öztekin ölümü nedeniyle ortalıklarda görünmeyen ve yasını yaşayan Pelin Öztekin, yeniden ortalığa çıktı. Pelin Öztekin'in o hallerini görenler şaşkınlığı gizleyemedi.

    Kameralara verdiği o pozlar ile nefesleri kesen Pelin Öztekin, verdiği kiloların yanı sıra güzelliği ile de baş döndürmeyi başardı.

        Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, babasının da etkisi ile çok küçük yaşlarda başladığı tiyatro serüvenine ünlü bir oyuncu olarak devam etmeyi başardı.

        Çok Güzel Hareketler isimli eğlence programı ile tanınmaya başlanan Pelin Öztekin'in o halini bilenler, şimdiki halini görünce tanıyamaz hale geldi. Öte yandan Çok Güzel Hareketler isimli eğlence programının ardından pek çok iddialı dizi ve filmde rol alan Pelin Öztekin, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ünlü oyuncu ortaya çıkar çıkmaz, adeta herkesin nefesini kesti.

        Çok Güzel Hareketler isimli eğlence programında rol alırken, bir hayli kilolu olan Pelin Öztekin, seyirci tarafından sempatik bulunuyordu. Kilolarının sağlık durumunu etkilemeye başladığında bir karar vermek zorunda kalan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı oldu.

        Ameliyatın ardında 6 ayda 53 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, tanınmayacak dereceye indi. Kilo vermeye bu noktadan sonra da devam eden Pelin Öztekin, 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya kadar inmeyi başardı.

            Öte yandan babasının ölümünün ardından bir süredir kendisini eve kapatan Pelin Öztekin, herkesi etkileyen o pozları ile meydanlara çıkmaya başladı!

            Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin, ertelediği tatilini gerçekleştirdi. Ekim sonunda çıktığı Kaş tatiline çıkan ünlü oyuncu, tatilinden onlarca kareyi takipçileri için Instagram hesabından paylaştı.

            Paylaştığı bikinili fotoğrafı ile kendine adeta hayran bırakan Pelin Öztekin, takipçilerinden de tam not almayı başardı.
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                Haberler Magazin Pelin Öztekin'den dondurucu soğukta yakıp kavuran bikinili poz! 93 kilo gitti milyonları elden ayaktan kesti! Pelin Öztekin...
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