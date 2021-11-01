Pelin Öztekin'den dondurucu soğukta yakıp kavuran bikinili poz! 93 kilo gitti milyonları elden ayaktan kesti! Pelin Öztekin... Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, tüp mide operasyonu ile 93 kilo vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Öztekin, ekim ayının sonunda yaptığı Kaş tatilinden paylaşımlarla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin, ekim ayının son günlerinde çıktığı Kaş tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Bir süredir babası Rasim Öztekin ölümü nedeniyle ortalıklarda görünmeyen ve yasını yaşayan Pelin Öztekin, yeniden ortalığa çıktı. Pelin Öztekin'in o hallerini görenler şaşkınlığı gizleyemedi.
Kameralara verdiği o pozlar ile nefesleri kesen Pelin Öztekin, verdiği kiloların yanı sıra güzelliği ile de baş döndürmeyi başardı.