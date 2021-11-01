Pelin Öztekin'den dondurucu soğukta yakıp kavuran bikinili poz! 93 kilo gitti milyonları elden ayaktan kesti! Pelin Öztekin...

Çok Güzel Hareketler isimli eğlence programı ile tanınmaya başlanan Pelin Öztekin'in o halini bilenler, şimdiki halini görünce tanıyamaz hale geldi. Öte yandan Çok Güzel Hareketler isimli eğlence programının ardından pek çok iddialı dizi ve filmde rol alan Pelin Öztekin, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ünlü oyuncu ortaya çıkar çıkmaz, adeta herkesin nefesini kesti.

Çok Güzel Hareketler isimli eğlence programında rol alırken, bir hayli kilolu olan Pelin Öztekin, seyirci tarafından sempatik bulunuyordu. Kilolarının sağlık durumunu etkilemeye başladığında bir karar vermek zorunda kalan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı oldu.