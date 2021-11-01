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    • Magazin
    • 01.11.2021 12:43
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    • 01.11.2021 12:49
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    Önce İçerde sonra Çukur şov yapmıştı! Kimse böylesini ummadı Üç Kuruş 2'sinin de yerini doldurmaya geliyor

    Ekranlara fırtına gibi bir giriş yapacak olan Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü 1 Kasım Pazartesi akşamı yani bu akşam saat 20.00'de ekranlarda yerini alacak. Üç Kuruş dizisinin aynı kanal ve aynı saatte yayınlanacak olması sebebiyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan bir çok ünlü isim rol alacak. Ercan Kesal (İdris Baba) ve Mustafa Kırantepe (Medet) bu isimler içinde yer ediniyor. Bu gelişme İçerde ve Çukur seyircilerini heyecanlandırırken milyonlar akşam saatlerine odaklandı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizide büyük gerilim yaşanacak.

    takvim.com.tr
    Show TV ekranlarında yeni dizi!

    Önce İçerde sonra Çukur şov yapmıştı! Kimse böylesini ummadı Üç Kuruş 2'sinin de yerini doldurmaya geliyor. İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisi bu akşam izleyicisine merhaba diyecek. Tanıtımları büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden olacak. Özellikle dizinin çekildiği mahalle ve oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.

    İLK BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

    Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.

    1. BÖLÜM HEYECANI BAŞLADI

    Ay Yapım'ın İçerde ve Çukur dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi Üç Kuruş bugün ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

        Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında.

        OYUNCULARI

        Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

        KONU

        Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

            Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.
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