Önce İçerde sonra Çukur şov yapmıştı! Kimse böylesini ummadı Üç Kuruş 2'sinin de yerini doldurmaya geliyor. İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisi bu akşam izleyicisine merhaba diyecek. Tanıtımları büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden olacak. Özellikle dizinin çekildiği mahalle ve oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.

İLK BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.