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    • Magazin
    • 01.11.2021 11:07
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    • 01.11.2021 11:07
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    Masterchef'te büyük kaos TV 8 baktı olacak gibi değil polis müdahale etti! Savaş alanına döndü baygınlık geçirdi çekimi bıraktılar

    TV 8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Masterchef, Batman'ı birbirine kattı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu, Acun Medya imzalı Masterchef'in haftada bir bölümü dış çekimi olarak yapılıyor. Bu doğrultuda ekip Türkiye'nin dört bir yanında çekim yapıyor. Bunlardan biri de Batman'da yapıldı ama ne yapmak. Masterchef ekibinin Batman'a gelişinin ardından ortalık karıştı. Baygınlık geçiren de vardı, ezilen de. Sonunda olaylar polis müdahale etti. İşte Masterchef kaosunun detayları...

    Masterchef’te büyük kaos!

    Masterchef'te büyük kaos TV 8 baktı olacak gibi değil polis müdahale etti! Savaş alanına döndü baygınlık geçirdi çekimi bıraktılar... TV 8'in fenomen yarışma programı Masterchef kaosa neden oldu... Haftanın 1 bölümü dış çekim olarak yapılan yarışmanın bu kez durağı Batman'dı. Kitap fuarı kapsamında izleyicilerle buluşmak isteyen Masterchef ekibi büyük bir krize neden oldu ve sonunda olaylara polis müdahale etti. Ortaya çıkan görüntüler ise 'pes' dedirten cinstendi...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada bulunan yarışmacılar ve jüri üyeleri ise Batman'da çekimleri yapmak için yola çıktılar. Batman'da düzenlenen kitap fuarına da katılan başarılı şefler sadece 5 dakika bulunmalarına rağmen insanlar adeta üst üste bindi.

    Ekranlara gelecek olan bölümler için hazırlık yapan şefler Batman'daki kitap fuarını da uğramak isteyince ipler koptu. Yarışmacılarla birbirinden özel yemekler yapan şefleri korumak için ise polisler tarafından iddialara göre etten duvar örüldü. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise "Yok artık" dedirtti!

        27 Ekim'de Batman'da açılan 4. Kitap Fuarının açılışı Batman Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılmıştı. Açılışın ardından binlerce kitap ve yazar kitapseverlerle buluşmuştu.

        Fuar kapsamında Batman'da söyleşi düzenleyen MasterChef ekibinden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu platforma çıkmasına dakikalar kala vatandaşların yoğun bir ilgisi ile karşılaştı. 4. kitap fuar alanında söyleşi öncesi yaşanan izdiham nedeniyle program saatinden geç başladı.

        Batman'da düzenlenen 4. Batman Kitap Fuarında söyleşi için platformda yaşanan izdiham ilginç görüntülere neden oldu. Yaşanan izdihamda sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde yapılan anonslar izdihamı engellemeye yetmedi.

            Yaşanan izdihamda kimi vatandaş bayılırken, kimi ebeveynlerde çocuklarını kaybetti. Yaşanan üzücü olaylardan dolayı program kısa sürede bitirildi.

            Sadece 5 dakika şefleri görmek için önce sağlıklarını sonra ailelerini tehlikeye atan kişilere ise tonla eleştiri geldi.

            Birçok kişi ise konu hakkında; "Adamlarda normal bizler gibi insanlar! Çocuklarını kaybedecek kadar neyin peşine düştünüz ki? Maske ve mesafe hakkında hiçbir şey demiyorum. Bir an önce Sağlık Bakanı'ndan açıklama bekliyorum.

                Bunlar yüzünden bizler işimizden bile olduk" yorumlarında bulundular. Gündeme bomba gibi düşen bu görseller ise tartışma nedeni oldu. Masterchef jüri üyeleri ise konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadılar.

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