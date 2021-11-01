Masterchef'te büyük kaos TV 8 baktı olacak gibi değil polis müdahale etti! Savaş alanına döndü baygınlık geçirdi çekimi bıraktılar... TV 8'in fenomen yarışma programı Masterchef kaosa neden oldu... Haftanın 1 bölümü dış çekim olarak yapılan yarışmanın bu kez durağı Batman'dı. Kitap fuarı kapsamında izleyicilerle buluşmak isteyen Masterchef ekibi büyük bir krize neden oldu ve sonunda olaylara polis müdahale etti. Ortaya çıkan görüntüler ise 'pes' dedirten cinstendi...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada bulunan yarışmacılar ve jüri üyeleri ise Batman'da çekimleri yapmak için yola çıktılar. Batman'da düzenlenen kitap fuarına da katılan başarılı şefler sadece 5 dakika bulunmalarına rağmen insanlar adeta üst üste bindi.
Ekranlara gelecek olan bölümler için hazırlık yapan şefler Batman'daki kitap fuarını da uğramak isteyince ipler koptu. Yarışmacılarla birbirinden özel yemekler yapan şefleri korumak için ise polisler tarafından iddialara göre etten duvar örüldü. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise "Yok artık" dedirtti!