Masterchef'te büyük kaos TV 8 baktı olacak gibi değil polis müdahale etti! Savaş alanına döndü baygınlık geçirdi çekimi bıraktılar... TV 8'in fenomen yarışma programı Masterchef kaosa neden oldu... Haftanın 1 bölümü dış çekim olarak yapılan yarışmanın bu kez durağı Batman'dı. Kitap fuarı kapsamında izleyicilerle buluşmak isteyen Masterchef ekibi büyük bir krize neden oldu ve sonunda olaylara polis müdahale etti. Ortaya çıkan görüntüler ise 'pes' dedirten cinstendi...