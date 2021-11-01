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    • Magazin
    • 01.11.2021 16:36
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    • 01.11.2021 16:36
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    Kırmızı Oda Hediye (Sezin Akbaşoğulları) kim, kaç yaşında? Kırmızı Oda Hikmet Hala kimdir? Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı?

    Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Başarılı oyuncu son olarak TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizide Hediye’nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat vermişti. Bu nedenle Kırmızı Oda Hediye karakteri hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "Kırmızı Oda Hediye kim, kaç yaşında? Kırmızı Oda Hikmet hala kimdir?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda Hediye Sezin Akbaşoğulları kim, kaç yaşında? Kırmızı Oda Hikmet Hala kimdir?

    Ünlü oyuncu Semra Dinçer, akciğer kanseri sebebiyle 56 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Hediye'nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat vermişti. Bu nedenle Kırmızı Oda Hediye karakteri hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Kırmızı Oda Hediye (Sezin Akbaşoğulları) kim, kaç yaşında? Kırmızı Oda Hikmet Hala kimdir? Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!

    KIRMIZI ODA HEDİYE KİMDİR?

    Kırmızı Oda Hediye karakteri hasta annesi ölmek üzereyken yıllardır kendisinden saklanan sırla hayatı tepe taklak olan genç bir kadın. Annesi ve babası tarafından, bebekken 6 çocuğu olan akrabalarından evlatlık olarak alınan Hediye yıllardır kendisinden saklanan sırlarla büyümüş.

    Annesi ölüm döşeğinde evlatlık olduğunu Hediye'ye itiraf ettikten sonra, genç kadın öfke ve pişmanlık duyguları arasında kaybolmaya başlıyor. Yıllarca annesi ve kardeşi için her türlü fedakarlıkta bulunan Hediye, hasta annesine bakmak için evlenmemiş ve üniversitedeki öğretim görevlisi olarak yaptığı işini bile bırakmış.

        SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

        Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezunoldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

        SEMRA DİNÇER KİMDİR?

        Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

        Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında 'Köşe Dönücü' adlı dizi ile geçen güzel oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

        Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Hediye'nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat verdi.
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