Ünlü oyuncu Semra Dinçer, akciğer kanseri sebebiyle 56 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Hediye'nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat vermişti. Bu nedenle Kırmızı Oda Hediye karakteri hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Kırmızı Oda Hediye (Sezin Akbaşoğulları) kim, kaç yaşında? Kırmızı Oda Hikmet Hala kimdir? Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler!
KIRMIZI ODA HEDİYE KİMDİR?
Kırmızı Oda Hediye karakteri hasta annesi ölmek üzereyken yıllardır kendisinden saklanan sırla hayatı tepe taklak olan genç bir kadın. Annesi ve babası tarafından, bebekken 6 çocuğu olan akrabalarından evlatlık olarak alınan Hediye yıllardır kendisinden saklanan sırlarla büyümüş.
Annesi ölüm döşeğinde evlatlık olduğunu Hediye'ye itiraf ettikten sonra, genç kadın öfke ve pişmanlık duyguları arasında kaybolmaya başlıyor. Yıllarca annesi ve kardeşi için her türlü fedakarlıkta bulunan Hediye, hasta annesine bakmak için evlenmemiş ve üniversitedeki öğretim görevlisi olarak yaptığı işini bile bırakmış.