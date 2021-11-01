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    • Magazin
    • 01.11.2021 17:01
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    • 01.11.2021 17:01
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    Alparslan Büyük Selçuklu'da herkes yuvadan tek tek ayrılmıştı! Bakın koca kadrodan geriye bir tek kim kaldı

    Gelecek hafta yani 8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'dan yeni bir fragman daha geldi. 2020-2021 sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu olarak Sultan Melikşah dönemini anlatan proje bu sezon zamanda geriye giderek Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan olayları ele alacak. Bilindiği üzere projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı ve kadroda bir tek Mehmet Özgür kaldı. Dizinin son yayınlanan fragmanında Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut gibi isimler kısa sürede çok konuşuldu.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu’da yeni sezon heyecanı!

    Alparslan Büyük Selçuklu'da herkes yuvadan tek tek ayrılmıştı! Bakın koca kadrodan geriye bir tek kim kaldı. Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı geçen hafta izleyicisiyle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projede bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca ile kadro baştan aşağı yenilendi ve eski kadrodan bir tek Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür kaldı.

    ŞOK AYRILIK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

    O İSİM GERİ DÖNDÜ

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

    İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

    Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak. Dizide bir tek Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür kaldı.

        HER ŞEY DEĞİŞTİ

        Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. İki tanıtımı yayınlanan dizide heyecan dorukta olacak.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TRT1 izleyicilerinin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi 8 Kasım olarak açıklandı.

            YENİ TRANSFERLER

            Sezon sonu ilk olarak Barış Arduç ardından da Fahriye Evcen ile anlaşan dizi transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Esila Umut'un Alparslan'ın kız kardeşi Gevher'i canlandıracağı öğrenildi. Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.
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            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da herkes yuvadan tek tek ayrılmıştı! Bakın koca kadrodan geriye bir tek kim kaldı
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