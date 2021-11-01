Alparslan Büyük Selçuklu'da herkes yuvadan tek tek ayrılmıştı! Bakın koca kadrodan geriye bir tek kim kaldı. Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı geçen hafta izleyicisiyle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projede bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca ile kadro baştan aşağı yenilendi ve eski kadrodan bir tek Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür kaldı.
ŞOK AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.
O İSİM GERİ DÖNDÜ
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.
İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK
Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak. Dizide bir tek Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür kaldı.