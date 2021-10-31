Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 31.10.2021 22:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2021 22:46
    ABONE OL

    Usain Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

    Usain Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Usain Bolt 2009’da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

    Usain Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Usain Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

    A: 20 metre ile 40 metre arası

    B: 40 metre ile 60 metre arası

    C: 60 metre ile 80 metre arası

    D: 80 metre ile 100 metre arası

    Doğru cevap: C 60 metre ile 80 metre arası

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Magazin Usain Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?
        SON DAKİKA