Gönül Orbey kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ergin Orbey'in eşi Gönül Orbey öldü mü, neden öldü? soruları gündemde yer alıyor.

GÖNÜL ORBEY KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği Twitter hesabındna yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül'ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun."

Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve Ergin Orbey'in eşiydi. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey ise 2012 yılında hayatını kaybetmişti.

Acı haberi alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da şu ifadeleri kullandı;

''Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncularımızdan Gönül Orbey'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.''

Ödüller: Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri 2016 "Onur Ödülü"

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