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    • Magazin
    • 31.10.2021 13:58
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    • 31.10.2021 13:58
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    EDHO son dakika neden bitti? Eşkıya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden başlamadı? EDHO yayından mı kalktı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin fanatikleri tarafından yeni gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. 7. sezon hakkında Oktay Kaynarca'dan son dakika açıklama geldi. Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciler Oktay Kaynarca'nın açıklamalarıyla tüm soruların yanıtını buldu. Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında, "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır." ifadelerine yer verdi. Kaynarca'nın açıklaması sonrası 'EDHO son dakika neden bitti? Eşkıya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden başlamadı?' Soruları araştırılmaya başandı. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EDHO neden bitti? EDHO yayından mı kalktı?

    EDHO hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 7. sezonu bekleyen izleyiciler için üzücü haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından veda açıklaması yaparak dizinin hayranlarına üzücü haberi verdi. Peki, EDHO son dakika neden bitti? Eşkıya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden başlamadı? EDHO yayından mı kalktı? İşte tüm merak edilenler!

    EDHO SON DAKİKA NEDEN BİTTİ? EŞKIYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NEDEN BAŞLAMADI?

    Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye üzücü haberi Oktay Kaynarca verdi. Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

    Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

    Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

    Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

        EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

        EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

        Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

        Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.

        Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
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