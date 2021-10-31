EDHO hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 7. sezonu bekleyen izleyiciler için üzücü haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından veda açıklaması yaparak dizinin hayranlarına üzücü haberi verdi. Peki, EDHO son dakika neden bitti? Eşkıya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden başlamadı? EDHO yayından mı kalktı? İşte tüm merak edilenler!
EDHO SON DAKİKA NEDEN BİTTİ? EŞKIYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NEDEN BAŞLAMADI?
Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye üzücü haberi Oktay Kaynarca verdi. Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.
Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"