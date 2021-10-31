Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 31.10.2021 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2021 13:43
    ABONE OL

    EDHO bitti mi? EDHO final mi yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi! 'Hoşçakalın...'

    EDHO bitti mi? EDHO final mi yapacak? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Eşkıya Hükümdar Olmaz hakkında yeni gelişmeler anbean takip ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi EDHO hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolünde yer alan isimlerden Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından EDHO'nun yeni sezonunun olup olmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar, Peki, EDHO bitti mi? EDHO yeni sezon yayınlanacak mı, final mi yapacak? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte o açıklama!

    takvim.com.tr
    EDHO bitti mi? EDHO final mi yapacak?

    Dizi severler tarafından EDHO hakkında yeni gelişmeler takip ediliyor. ATV'de Salı akşamları 6 sezondur yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Oktay Kaynarca'dan tüm merak edilen soruların yanıtı geldi. Peki, EDHO bitti mi? EDHO yeni sezon yayınlanacak mı, final mi yapacak? İşte detaylar!

    HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

    Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye üzücü haberi Oktay Kaynarca verdi. Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

    Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...



        Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

        Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

        EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

        EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

        Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

        Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir.

            Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Narkotik polisi 24 kilo eroinle yakalandı
            Haberler Magazin EDHO bitti mi? EDHO final mi yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi! 'Hoşçakalın...'
                SON DAKİKA