EDHO bitti mi? EDHO final mi yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi! 'Hoşçakalın...'

Dizi severler tarafından EDHO hakkında yeni gelişmeler takip ediliyor. ATV'de Salı akşamları 6 sezondur yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Oktay Kaynarca'dan tüm merak edilen soruların yanıtı geldi. Peki, EDHO bitti mi? EDHO yeni sezon yayınlanacak mı, final mi yapacak? İşte detaylar!
HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye üzücü haberi Oktay Kaynarca verdi. Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.
Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...