Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır? sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır?

A: Frank Sinatra

B: Yuri Gagarin

C: John F. Kennedy

D: Galileo Galilei

Doğru cevap: B Yuri Gagarin