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    • Magazin
    • 31.10.2021 22:38
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    • 31.10.2021 23:01
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    Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır?

    Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Ay’a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay’da bırakmıştır?

    Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır? sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır?

    A: Frank Sinatra

    B: Yuri Gagarin

    C: John F. Kennedy

    D: Galileo Galilei

    Doğru cevap: B Yuri Gagarin

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    Haberler Magazin Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmıştır?
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