TV8 ve TRT1'den dar alanda kısa paslaşmalar! Fragmanla ortaya çıktı iki dizi resmen birleşiyor. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri arasında heyecan yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında Kırmızı Oda dizisinde, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yine aynı karakterle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu defa yine benzer bir olay yaşanacak. Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın 2 Kasım Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak bölümünde rol alacak ve izleyicileri şaşırtacak. Yaşanan bu gelişme iki dizi birleşiyor iddialarının alevlenmesiyle sonuçlandı.

FLAŞ GELİŞME

Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.