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    • Magazin
    • 30.10.2021 23:40
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    • 30.10.2021 23:40
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    Palavralarıyla tezgahı dağıtıyor! Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı: Ektiği nifak tohumları başına patlayacak!

    Akif'in attığı yalanlar yüzünden Doruk'un işinden olduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümünde her şey birbirine karıştı. Heyecanın tavan yaptığı bölümde Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmişti. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yaptı. Şaşırtan final sahnesinin ardından Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı için heyecan arttı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Cumartesi akşamları atv ekranlarında heyecanla izlenen Kardeşlerim dizisinde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırttı. "Ama sen yılma, durma, koş, erguvanlar içine doğ…" sözlerinin dikkat çektiği bölümde Ömer sinirden çılgına döndü. Ömer, çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelendi. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğurdu. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı yayınlandı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    "HAYATIN DİKENLİ YOLLARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

    Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir.

    Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar.

    Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.

        ÖMER PİYANGONUN PEŞİNDE!

        Evi terk eden Doruk, Asiyelerin evinin bahçesinde çadır kurup orada yaşamaya başlar. Melisa, Kadir ile arasını düzletmek için pahalı bir saat alır ama bu aralarının daha da açılmasına neden olur.

        Piyango çekilişine katılan Emel, büyük ikramiyeyi kazanır ama bileti bulan Şengül onlar yerine gidip parayı alır. Birazını borçlar için harcar gerisini de bahçeye gömer. 20 Bin Liralık piyangoyu kazandıklarını öğrenen kardeşler her yerde bileti aramaya başlarlar.

        Nebahat, Akif'in yine Kaan ile ilgili yalanını yakalar. Ama Akif, ustalıkla kurtulur. Bilet olmasa da parayı almaya giden Ömer, parayı Şengül'ün aldığını öğrenir.

            Doruk'un çadırda kaldığını öğrenen Akif, çıldırır. Doruk'u eve gelmeye ikna edemeyince dozere biner ve kardeşlerin evlerini başlarına yıkmaya kalkışır. O sırada Şengül'ün gömüp sakladığı paralarda topraktan çıkar etrafa saçılır
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            Haberler Magazin Palavralarıyla tezgahı dağıtıyor! Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı: Ektiği nifak tohumları başına patlayacak!
                SON DAKİKA