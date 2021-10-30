Palavralarıyla tezgahı dağıtıyor! Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı: Ektiği nifak tohumları başına patlayacak!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında heyecanla izlenen Kardeşlerim dizisinde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırttı. "Ama sen yılma, durma, koş, erguvanlar içine doğ…" sözlerinin dikkat çektiği bölümde Ömer sinirden çılgına döndü. Ömer, çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelendi. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğurdu. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı yayınlandı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

"HAYATIN DİKENLİ YOLLARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir.