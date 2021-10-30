Masterchef'te sinir krizi geçirdi ortalığı yıktı! Ağladı bıraktı zar zor ekrana çıkardılar TV 8'de kriz büyük kırmızı gözlerle...

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde Bolu Mengen'de doğdu. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

Stajlarını tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatında 3 ay Gina'da, 2 yıl da Zuma Restoran'da çalıştı. Sonrasında hayatı daha da öğrenmek ve kendini geliştirmek, farklı kültürler tanımak için Katar'da Doha'ya gitti ve oradaki macerası başladı. Burada da Sukar Pasha Restoran'da yaklaşık 2 sene görev aldı.