Masterchef'te sinir krizi geçirdi ortalığı yıktı! Ağladı bıraktı zar zor ekrana çıkardılar TV 8'de kriz büyük kırmızı gözlerle... Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef, TV 8'de kriz çıkardı. Yarışmacıların en iyi yemeği yaparak Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktüğü yarışmada yarışmacılar birbirine girdi. Mavi takımın komple elemeye gittiği haftada Araz ile Mert arasındaki kriz stüdyo dışına taşında Mert ortalığı yıktı. Yarışmadan ayrılmak istedi ancak bakın sonrasın neler oldu neler.
Masterhcef'te Ateş'in kaptanlığında mavi takım komple elemeye gidince ortalık fena halde karıştı. Oldukça iddialı olan kadronun yemeklerinin patlaması hafta içinde krizilere neden olmuştu. İşte o krizlerden birinin kahramanının Mert Yılmaz olduğu iddia edildi.
Mert Yılmaz ile Araz Aknam arasında geçtiğimiz bölümlerde 'sorumluluk' kavgası yaşanmıştı. Masterchef Araz, Mert'in sorumluk almaktan kaçtığını iddia etmişti.