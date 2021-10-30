Hasmının çetelesini tutuyor! EDHO 200. bölüm 2. fragmanı: Canını dişine takıp koca masayı dağıtacak!

200. bölüm ilk fragmanı büyük heyecan yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi herkesi üzdü. Özellikle İlyas'ın ölümünün gösterildiği sahne dizinin izleyicilerini ikiye böldü. İzleyiciler fragmanın altına yorumlar yaparak İlyas'ın aslında ölmediğini ifade ederken kimisi de bu durumun gerçek olduğunu savundu. Yaşanan tüm bu gelişmeler EDHO 200. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş bir nebze daha artmasına neden oldu. Yeni bölüm tarihi ise henüz duyurulmadı.

ÇOK KONUŞULACAK VEDA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.