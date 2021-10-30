Gönül Dağı'nda gidişatı baştan aşağı değiştirecek 7 transfer! Hem yeni aile katılacak hem de ayrılıklar yaşanacak. Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanmış olan iki ayrılık sonrası yedi yeni transfer yapıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda etmiş olduğu diziden bir ismin daha ayrılığı şok tesiri yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. Sezonda diziden ayrıldı. Art arda iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun arkasından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi göreviyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırıyor.
BU SEZON KATILANLAR
Serkan Kuru
Buse Orcan
Burak Haktanır
Cihat Süvarioğlu
Erdal Cindoruk
Gülhan Tekin
AYRILANLAR
Cemre Melis Çınar
Utku Ateş
GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ İSİMLER!
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.