Ensesinde boza pişirdi istediği oluyor! Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çizmeden yukarı çıktı deli divane olacak!

İç ısıtan sahneleriyle TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları merakla takip edilen Gönül Dağı'nda evlilik gelişmesi izleyicileri mutlu etti. Son bölümde Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırladı. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyip eriyeceği merak edildi. Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına geldi ve mendili bir hemşireye bıraktı. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmişti. İzleyiciler şimdi Gönül Dağı 39. bölüm fragmanını bekliyor.

AMACINA ULAŞMA PEŞİNDE

Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?