Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızına teklif götürüldü! Beklenen isim yuvaya apar topar geri dönecek. Geçen sezon Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'e aynı yapım şirketinden teklif götürüldü. Perşembe günleri soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Hünkar Yaman karakterinin vedası izleyicileri kahretmişti. Dizinin Hünkar'ı Vahide Perçin 9 aydır gelen teklifleri tek tek değerlendiriyordu. Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaştı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.