Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızına teklif götürüldü! Beklenen isim yuvaya apar topar geri dönecek. Geçen sezon Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'e aynı yapım şirketinden teklif götürüldü. Perşembe günleri soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Hünkar Yaman karakterinin vedası izleyicileri kahretmişti. Dizinin Hünkar'ı Vahide Perçin 9 aydır gelen teklifleri tek tek değerlendiriyordu. Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaştı.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.
HÜNKAR YAMAN EFSANESİ
Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak.