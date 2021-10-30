Acun Ilıcalı sakinleştiremedi Mehmet Yalçınkaya bastı isyanı 'hırsızsınız!' Masterchef'te yıllarca sustu Somer Şef'le kavga etti... TV 8 ekranlarında yayınlanan, 4 sezondur reytinglerde büyük bir başarı elde eden Masterchef'in jüri üyeleri çok konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş alması nedeniyle rest çektiği iddialarından sonra Mehmet Şef sosyal medyada deyimi yerindeyse patladı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın o sözleri...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı.
Şimdi ise ekmeğine taş koymak isteyenlere öyle şeyler dedi ki, sosyal medya resmen sallandı! Yıllardır sessizliğini koruyan Mehmet Şef, resmen açtı ağzını yumdu gözünü.