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    • Magazin
    • 30.10.2021 16:55
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    • 30.10.2021 16:55
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    Acun Ilıcalı sakinleştiremedi Mehmet Yalçınkaya bastı isyanı 'hırsızsınız!' Masterchef'te yıllarca sustu Somer Şef'le kavga etti

    TV 8 ekranlarında yayınlana Masterchef sayesinde, Türkiye'de hatrı sayılır bir şöhrete kavuşan Mehmet Yalçınkaya açtı ağzını yumdu gözünü... Son dönemlerde Masterchef'te 4 sezondur omuz omuza çalıştığı Somer Sivrioğlu yüzünden yapım şirketine resti çektiği iddia edilen Mehmet Yalçınkaya bu kez de sektöre restini çekti. Yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde sert tavırlarıyla bilinen Mehmet Yalçınkaya çektiklerini tek tek sıraladı. Mehmet Yalçınkaya'nın bu isyanı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu.

    Mehmet Yalçınkaya bastı yaygarayı ’hırsızsınız!’

    Acun Ilıcalı sakinleştiremedi Mehmet Yalçınkaya bastı isyanı 'hırsızsınız!' Masterchef'te yıllarca sustu Somer Şef'le kavga etti... TV 8 ekranlarında yayınlanan, 4 sezondur reytinglerde büyük bir başarı elde eden Masterchef'in jüri üyeleri çok konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş alması nedeniyle rest çektiği iddialarından sonra Mehmet Şef sosyal medyada deyimi yerindeyse patladı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın o sözleri...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı.

    Şimdi ise ekmeğine taş koymak isteyenlere öyle şeyler dedi ki, sosyal medya resmen sallandı! Yıllardır sessizliğini koruyan Mehmet Şef, resmen açtı ağzını yumdu gözünü.

        Mehmet Şef, sektöre rest çekerek; "Ülkemizde sektörümüzde emek hırsızlığı oluyor. Son dönemde buna isyan ediyorum. Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor.

        İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar. Rezervasyon yapmak isteyen müşterilere ismimizi söyleyerek davet gönderiliyor" sözlerini dile getirdi. Devamında ise restoranların kendi üzerlerinden yaptıkları skandalı tek tek anlattı.

        Mehmet Şef sosyal medya hesabından; "Bazıları da restoranımızın isminin bir benzerini yaparak taklidimizi yapıyorlar. Bu restoranlarda insanlar yediği yemekten dolayı bir zarar görürse bizim ismimizi kullanmış oldukları için biz zarar göreceğiz. Bunların bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum.

            Bir ismin telifini aldığımızda bu ismin sonuna bir harf koyarak mekan açılıyorlar. Bu konuda vatandaşların da dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar nereye geldiğini nereye gittiklerini bilsinler. Bu insanların yaptığı emek hırsızlığıdır" açıklamasında bulundu.

            Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar ise Mehmet Şef hayranlarını derinden üzdü.

            Restoranlara ve sektöre rest çeken Mehmet Şefin açıklamaları sosyal medyayı adeta salladı.
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