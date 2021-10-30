Acun Ilıcalı sakinleştiremedi Mehmet Yalçınkaya bastı isyanı 'hırsızsınız!' Masterchef'te yıllarca sustu Somer Şef'le kavga etti

Mehmet Şef sosyal medya hesabından; "Bazıları da restoranımızın isminin bir benzerini yaparak taklidimizi yapıyorlar. Bu restoranlarda insanlar yediği yemekten dolayı bir zarar görürse bizim ismimizi kullanmış oldukları için biz zarar göreceğiz. Bunların bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum.