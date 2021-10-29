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    • Magazin
    • 29.10.2021 17:25
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    • 29.10.2021 17:25
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    Sen de mi be Kadir! Temizlik takıntısı sayesinde ünlü olan Kadir Ezildi de estetikli çıktı görenler inanamadı! Bir sen eksiktin

    Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Çevresi için onu çekilmez kılan temizlik takıntısı ona şöhretin kapılarını açtı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkileri, sempatik kişiliği ile Kadir Ezildi hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı ve kendilerini 'sen de mi be Kadir' demekten geri alamadı. İşte ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi'nin estetiksiz hali.

    Kadir Ezildi de estetikli çıktı görenler inanamadı!

    Sen de mi be Kadir! Temizlik takıntısı sayesinde ünlü olan Kadir Ezildi de estetikli çıktı görenler inanamadı! Bir sen eksiktin... emizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başaran Kadir Ezildi'nin estetikli olduğu ortaya çıktı, sosyal medya bu işe şaştı kaldı. Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? İşte Kadir Ezildi hakkında merak edilenler ve estetiksiz hali.

    Temizlik Benim İşim programıyla gönüllere taht kuran ve şimdilerde En Hamarat Benim yarışmasıyla evlere konuk olan Kadir Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, sevenlerini şaşırttı.

    Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ve sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi çeken Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizli Avcıları programıyla ekran macerasına başlamıştı.

        Daha önce bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim yarışmasıyla Türk halkının kalbini kazandı.

        Yeni sezonda En Hamarat Benim ile ekranlara gelen Kadir Ezildi, burun estetiği yaptırdığını sık sık dile getiriyordu.

        Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, görenleri şaşırttı.

            İşte Kadir Ezildi'nin estetiksiz hali:

            26 yaşında olan Kadir Ezildi 19 Mart 1995 tarihinde dünyaya geldi.

            Kadir Ezildi'nin aslen Konyalı olduğu biliniyor.

            Aslen Konyalı olmasına karşın İstanbul'da yaşıyor.

            Çocukluğundan bu yana temizlik işlerine ilgi duyan Ezildi'nin rahatsızlığı olduğu biliniyor.

            Ezildi'nin "Obsesif Kompülsif Bozukluk" hastası olduğu belirtiliyor.

            Temizlik konusunda aşırı titiz olan insanlara verilen bu tanımlama, onun için çok da sorun teşkil etmiyor. Çünkü bu özelliğini şu anda paraya ve hayat şekline çevirmiş durumda.

            Ezildi program sunuculuğu yapmadan önce özel bir hastanede arşiv memuru olarak çalışmış.

            Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, televizyon programı ile geniş bir kitleye ulaştı ve herkesin sevgisini kazandı.
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            Haberler Magazin Sen de mi be Kadir! Temizlik takıntısı sayesinde ünlü olan Kadir Ezildi de estetikli çıktı görenler inanamadı! Bir sen eksiktin
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