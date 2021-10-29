Masterchef'te mide bulandıran skandal ellerini her yerine sürdü sonra da bunu yaptı! Kıyametler koptu 'nasıl yiyorlar'

Masterchef'te mide bulandıran skandal ellerini her yerine sürdü sonra da bunu yaptı! İzleyicinin içi dışına çıktı 'nasıl yiyorlar'... Yemek yarışma programı olan Masterchef'teki bu skandal izleyicilerin gözünden kaçmayınca sosyal medyada infial uyandırdı. Özellikle titizlikten bahseden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve somer Sivrioğlu'nun bu yaşananlar nasıl göz yumduğunu bir türlü anlam veremeyen izleyicilerin içi dışına çıktı. Olayın kahramanı ise yarışmanın favorilerinden biri olan Tahsin Küçük.