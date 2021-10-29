Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.10.2021 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2021 23:50
    ABONE OL

    Kimsesizlik kaderimizmiş meğer! Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Bu hikayede yanan o olacak!

    Duygu dolu sahneleriyle TV8 ekranlarında cuma akşamları merakla takip edilen Kırmızı Oda'da "Kimsesizlik kaderimizmiş meğer" sözleri dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahsetti. Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildi, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlattı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı.

    Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İç burkan sahneleriyel Kırmızı Oda dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştı. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit oldu ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gitti. Derya'nın annesine benzemekten korktuğunu sezen Doktor Hanım onu kendi gerçeği ve vicdani ile yumuşakça yüzleştirmeye çalıştı. İzleyiciler bölümün bitmesinin hemen ardından Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı mı sorusunun yanıtında odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    DERYA'NIN İÇSEL SORGULARI

    Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlar.

    Geçmişte yaşadıklarıyla hem Doktor Hanım'ın hem de izleyicinin yüreğini burkan Rezzan ilk ziyaretine göre ise kendini daha net ifade etmeye başlamıştır.

    Doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahseder.

        Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştır. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit olur ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gider.

        Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildir, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlatır.

        Derya Doktor Hanım'a Musa ile arasındaki ilişkiden bahseder ve kendine dair vicdani sorularını ona yansıtarak yöneltir.
            Penaltı kararları doğru mu?
            Haberler Magazin Kimsesizlik kaderimizmiş meğer! Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Bu hikayede yanan o olacak!
                SON DAKİKA