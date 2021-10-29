Kimsesizlik kaderimizmiş meğer! Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: Bu hikayede yanan o olacak!

İç burkan sahneleriyel Kırmızı Oda dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştı. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit oldu ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gitti. Derya'nın annesine benzemekten korktuğunu sezen Doktor Hanım onu kendi gerçeği ve vicdani ile yumuşakça yüzleştirmeye çalıştı. İzleyiciler bölümün bitmesinin hemen ardından Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı mı sorusunun yanıtında odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DERYA'NIN İÇSEL SORGULARI

Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlar.