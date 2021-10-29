Boyun devrilsin senin! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı: Gazeteye verdiği ilandan sonra Demir...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ile gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda Hakan ve Fikret arasında gerilim bitmedi. Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yarattı. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başladı. Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmedi. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanında yaşananlar...
ZÜLEYHA DEMİR'DEN BOŞANMAK İSTİYOR!
Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.
Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.
HAKAN VE FİKRET ARASINDA GERİLİM BİTMİYOR
Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır.