Boyun devrilsin senin! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı: Gazeteye verdiği ilandan sonra Demir...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ile gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda Hakan ve Fikret arasında gerilim bitmedi. Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yarattı. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başladı. Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmedi. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanında yaşananlar...

ZÜLEYHA DEMİR'DEN BOŞANMAK İSTİYOR!

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.