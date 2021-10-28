Polat Alemdar'a en çok zarar veren düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar'a talih getiren proje! Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Son gelen haberlere göre, Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.
AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.
Ünlü oyuncu Musa Uzunlar'ın son dönemde pek çok teklif aldığı ve Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Uzunlar'ın filmde canlandıracağı karaktere dair henüz bir açıklama yapılmadı.
MUSA UZUNLAR KİMDİR?
Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.