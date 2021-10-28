Polat Alemdar'a en çok zarar veren düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar'a talih getiren proje! Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Son gelen haberlere göre, Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.