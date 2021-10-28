Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya papaz oldu kapıya dayandı! Danilo Zanna gidecekti Somer Şef yolcu

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya papaz oldu mevzu derin! Danilo Zanna gidecekti Somer Şef'e kibarca bay bay... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2021'de kriz çıktığı iddia ediliyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te kriz çıktı. Krizin odağındaki iki isim ise Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu. İddialar doğruysa Masterchef seyiricisi Somer Şef'e elveda diyecek...