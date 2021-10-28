Hadsizliği bini aştı! Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı: Yüzüne tükürüp haddini bildirecek!

Perşembe akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan ve Kanal D ekranlarının kısa sürede adından söz ettiren Camdaki Kız dizisinde bu hafta flaş bir olay yaşandı. Son bölümde Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzüldü. Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamadı. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sordu. İzleyiciler şimdi Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.

KOROĞLU KONAĞI İYİCE KARIŞIYOR

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.