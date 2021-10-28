Göğe yere ve ikisi arasındaki her şeye ant olsun! Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı: Öcünü alıp yargı dağıtacak!

İzleyicilerin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projede bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca ile kadro baştan aşağı yenilendi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler...

ŞOK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.