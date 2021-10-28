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    • Magazin
    • 28.10.2021 21:22
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    • 28.10.2021 21:31
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    Göğe yere ve ikisi arasındaki her şeye ant olsun! Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı: Öcünü alıp yargı dağıtacak!

    8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'dan yeni bir fragman daha geldi. Geçen sezon Uyanış Büyük Selçuklu olarak Sultan Melikşah dönemini anlatan proje bu sezon zamanda geriye giderek Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan olayları ele alacak. Bilindiği üzere projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Dizinin kadrosunda Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut gibi isimler dikkat çekmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    İzleyicilerin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projede bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca ile kadro baştan aşağı yenilendi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler...

    ŞOK AYRILIK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

    O İSİM GERİ DÖNDÜ

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

    İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

    Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.

        HER ŞEY DEĞİŞTİ

        Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. İki tanıtımı yayınlanan dizide heyecan dorukta olacak.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TRT1 izleyicilerinin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi 8 Kasım olarak açıklandı.

            YENİ TRANSFERLER

            Sezon sonu ilk olarak Barış Arduç ardından da Fahriye Evcen ile anlaşan dizi transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Esila Umut'un Alparslan'ın kız kardeşi Gevher'i canlandıracağı öğrenildi.

            Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.
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            Haberler Magazin Göğe yere ve ikisi arasındaki her şeye ant olsun! Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı: Öcünü alıp yargı dağıtacak!
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