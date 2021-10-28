Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.10.2021 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 16:08
    ABONE OL

    Etrafta fellik fellik onu arıyor! Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı: Tam buzları eritti derken fitili ateşledi

    Sadakatsiz dizisinde dün akşam Volkan'ın Asya ve Aras bir arada görmesi şok etkisi yaratırken ortalık iyiden iyiden karıştı. Son bölümde Asya'yı tamamen kaybettiğini düşünen Volkan, hırsından kendini harap etti. Bu süre zarfında Volkan'ı merak eden Derin ise Selçuk'tan yardım istedi. Ancak Volkan'ın eve geliş şekli Derin'i şoke etti. Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Sadakatsiz 37. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere kilitlendi.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Fenomen dizi Sadakatsiz'de dün akşam yaşanan gelişmeler seyircileri şoke etti. 36. bölümde Aras'ın öpücük hamlesinden sonra ilk kez karşı karşıya gelen ikili, bir karar almak için konuşmaya çalıştı. Asya, Aras'ın kafasının şuanda karışık olduğunu ve bu yüzden duygularında yanılabileceğini düşünüyor. Aras ise ne olursa olsun Asya konusunda duygularından emin olduğunu söyledi. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Sadakatsiz 37. bölüm fragmanını bekliyor. Henüz fragman yayınlanmadı.

    HIRSINDAN KENDİNİ HARAP EDİYOR

    Asya ve Aras'ı öpüşürken gören Volkan, derinden sarsılıyor. Asya'yı tamamen kaybettiğini düşünen Volkan, hırsından kendini harap ediyor. Bu süre zarfında Volkan'ı merak eden Derin ise Selçuk'tan yardım istiyor. Ancak Volkan'ın eve geliş şekli Derin'i şoke ediyor.

    Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Hastaneye giderek Asya'ya kavgadan bahseden Volkan, Aras'ın ona saldırdığını söylüyor. Buna pek inanmayan Asya ise sabırla onu dinleyip, yaralarını tedavi ediyor. Volkan, Asya'yı bu şekilde doldurup Aras'a karşı kışkırtabilecek mi?

    Cavidan, Aras ve Asya yakınlaşması haberini kısa sürede öğreniyor. Asya'nın Aras'la sevgili olduğunu duyunca meraktan deliye dönen Cavidan'ın fırsat ayağına geliyor. Aras, vakfa geliyor ve bütün gözler ona dönüyor. Cavidan, hemen harekete geçerek Aras'la tanışıyor ve adeta ona bayılıyor.

    Aras'ın öpücük hamlesinden sonra ilk kez karşı karşıya gelen ikili, bir karar almak için konuşmaya çalışıyor. Asya, Aras'ın kafasının şuanda karışık olduğunu ve bu yüzden duygularında yanılabileceğini düşünüyor. Aras ise ne olursa olsun Asya konusunda duygularından emin olduğunu söylüyor.

        Volkan'ın yine aynı şeyleri yapması üzerine Asya, ona karşı daha sert davranma kararı alıyor. Volkan'ın Aras'ı kıskanması üzerine bir bahaneyle yine sık sık eve gelmesi Asya'yı rahatsız ediyor. Asya, Volkan'ın konuşmalarından sonra ise onu evden kovuyor.

        Asya, Aras'ın geçmişi merak etmeye başlıyor. Onun geçmişine dair hiç bir şeyi hatırlamaması bir çok bilinmezliğe sürüklüyor. Asya, Aras'ın duygularındaki samimiyete inanıyor ancak onun hayatında biri olup olmadığı sorusu da kafasını epeyce karıştırıyor.

        Aras'la vakıfta tanıştıktan sonra soluğu Asya'nın yanında alan Cavidan, son gelişmeleri ona aktarıyor. Cavidan, vakıfta yaşananları anlatınca ise Asya şaşkınlığını gizleyemiyor.

            Asya, Aras'a karşı kayıtsız kalamıyor. Her şeyi göze alan Asya, Aras'a doğru bir adım atıyor ve ikili arasında yeni bir aşk da başlamış oluyor.

            Selçuk ve Haluk uzun zaman sonra karşı karşıya geliyor. Haluk, Selçuk'un mekanına geliyor ve onun başarısından dolayı gururlandığını söylüyor. Bu sözler üzerine gözleri dolan Selçuk, duygusallaşıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dündar’dan akıllara zarar tezkere yazısı
            Haberler Magazin Etrafta fellik fellik onu arıyor! Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı: Tam buzları eritti derken fitili ateşledi
                SON DAKİKA