Etrafta fellik fellik onu arıyor! Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı: Tam buzları eritti derken fitili ateşledi

Fenomen dizi Sadakatsiz'de dün akşam yaşanan gelişmeler seyircileri şoke etti. 36. bölümde Aras'ın öpücük hamlesinden sonra ilk kez karşı karşıya gelen ikili, bir karar almak için konuşmaya çalıştı. Asya, Aras'ın kafasının şuanda karışık olduğunu ve bu yüzden duygularında yanılabileceğini düşünüyor. Aras ise ne olursa olsun Asya konusunda duygularından emin olduğunu söyledi. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Sadakatsiz 37. bölüm fragmanını bekliyor. Henüz fragman yayınlanmadı.
HIRSINDAN KENDİNİ HARAP EDİYOR
Asya ve Aras'ı öpüşürken gören Volkan, derinden sarsılıyor. Asya'yı tamamen kaybettiğini düşünen Volkan, hırsından kendini harap ediyor. Bu süre zarfında Volkan'ı merak eden Derin ise Selçuk'tan yardım istiyor. Ancak Volkan'ın eve geliş şekli Derin'i şoke ediyor.
Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Hastaneye giderek Asya'ya kavgadan bahseden Volkan, Aras'ın ona saldırdığını söylüyor. Buna pek inanmayan Asya ise sabırla onu dinleyip, yaralarını tedavi ediyor. Volkan, Asya'yı bu şekilde doldurup Aras'a karşı kışkırtabilecek mi?
Cavidan, Aras ve Asya yakınlaşması haberini kısa sürede öğreniyor. Asya'nın Aras'la sevgili olduğunu duyunca meraktan deliye dönen Cavidan'ın fırsat ayağına geliyor. Aras, vakfa geliyor ve bütün gözler ona dönüyor. Cavidan, hemen harekete geçerek Aras'la tanışıyor ve adeta ona bayılıyor.
Aras'ın öpücük hamlesinden sonra ilk kez karşı karşıya gelen ikili, bir karar almak için konuşmaya çalışıyor. Asya, Aras'ın kafasının şuanda karışık olduğunu ve bu yüzden duygularında yanılabileceğini düşünüyor. Aras ise ne olursa olsun Asya konusunda duygularından emin olduğunu söylüyor.