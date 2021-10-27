Yasmin Erbil artık ne sansür ne de laf dinliyor aça aça bir hal oldu! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor o da böyle gündeme geliyor... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi.
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı yasemin Erbil gündemden düşmek nedir bilmiyor.
Kısa süre önce babası Mehmet Ali Erbil hastanedeyken bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Erbil yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar dudak uçuklattı.