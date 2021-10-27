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    • Magazin
    • 27.10.2021 14:59
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    • 27.10.2021 14:59
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    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de laf dinliyor aça aça bir hal oldu! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor o da böyle gündeme geliyor

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti artık anne ve babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda görünmedi ancak sosyal medya paylaşımları onu magazin gündeminin en tepesine taşıyor. Yasmin Erbil, paylaşımları ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda annesi Nergis Kumbasar'la Dubai tatili yapan Yasmin Erbil, yeni bir paylaşım daha yaptı. Derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de laf dinliyor!

    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de laf dinliyor aça aça bir hal oldu! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor o da böyle gündeme geliyor... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi.

    Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı yasemin Erbil gündemden düşmek nedir bilmiyor.

    Kısa süre önce babası Mehmet Ali Erbil hastanedeyken bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Erbil yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar dudak uçuklattı.

        Yasmin Erbil bu kez göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Erbil'in cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı.

        Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Erbil'in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

        İŞTE O POZ

        Yasmin Erbil, siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu "lover" (aşık) notuyla paylaştı.

            Erbil'in iddialı pozuna beğeni ve yorum yağdı.

            Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.

            Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

            "HİÇ BULAŞMA"

            Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

                Hızını alamayan Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepki gösterdi.
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                Haberler Magazin Yasmin Erbil artık ne sansür ne de laf dinliyor aça aça bir hal oldu! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor o da böyle gündeme geliyor
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