Yargı 7. bölüm 2. fragmanı: Mutluluktan ayakları yerden kesildi! Evlendiklerini cümle aleme ilan ettiler

Eylül ayından bu yana adından söz ettiren dizisi Yargı dizisinde bu hafta flaş bir olay yaşanacak. Ilgaz ve Ceylin, Pars'ın sorgusundan kurtulmak için yıldırım nikahıyla evliliğe ilk adımını atacak. Geçen hafta yayınlanan bölümde Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yatmış olduğundan onu bir dakika bile bir tek bırakmadı ve çevresinde pervane oldu. Ek olarak Çınar'ın verdiği ifade kendisini özgürlüğe havalandırdı. Engin'in annesi Laçin, Ceylin'in evinde Gül'e taziyesini sundu. Laçin, yaşadığı acıya dayanamadı ve İnci'nin mezarda duygusal anlamış olur olur yaşadı. Yargı 7. bölüm fragmanında yaşanacak evlilik gelişmesi herkesi şok edecek.

YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYORLAR

Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.