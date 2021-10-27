Kasıp kavuran sonla gitmişti! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızından kariyerini taçlandıracak yeni proje. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Melike İpek Yalova'ya yeni bir dizi teklifi geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde üç sezon boyunca Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın yeni projesi belli oldu. Yalova, dizinin 97. bölümünde uçak kazası sahnesiyle projeye veda etmişti. MF Yapım'ın hazırladığı ve yeni sezonda yayınlanacak dizilerden birisi olan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya katılan isimlerden birisi de Melike İpek Yalova oldu. Güzel oyuncu Mahkum dizisinde Büge karakterine hayat verecek.

GEÇEN SEZON AYRILMIŞTI

Doktor Müjgan karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gönlüne taht kuran Melike İpek Yalova geçen sezonun sonlarına doğru uçak kazası nedeniyle senaryo gereği ölerek projeye veda etmişti.