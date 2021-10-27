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    • Magazin
    • 27.10.2021 11:34
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    • 27.10.2021 11:34
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    Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle suçüstü yakalandı o da çok ünlü! Aman Feride görmesin meğer Ajda Pekkan...

    Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladığı daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu çok merak edilen sevgilisiyle yakalandı. Kırmızı Oda adlı dizide Burcu Biricik'le yakaladığı uyumu Camdaki Kız'a taşıyan ve şöhreti yakalan öncesinde Ajda Pekkan'ın solistliğin yapan ve şöhret dünyasına adımını atan Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü biri. Çift yeni görüntülendi ama günlerce öncesinde Instagram'da yorumlaşmalar başlamış bile. İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun merak edilen sevgilisi.

    Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle yakalandı

    Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle suçüstü yakalandı o da çok ünlü! Aman Feride görmesin meğer Ajda Pekkan... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Özellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle yakalandı. Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de yine hepimizin çok yakından tanıdığı biri isim. İşte haberin detayları.

    Şöhret ona bir döndü pir döndü. Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun ve şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu.

    2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

        Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasına katıldı. 'İnci Tanem' performansıyla yarışmada Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Kırmızı Oda ve ardından Camdaki Kız'la gelen şöhretle kariyerindeki zirveyi yakalayan Feyyaz Şerifoğlu'nun aşk hayatında da yüzü gülüyor.

        YENİ AŞKI TANIDIĞIMIZ BİRİ

        Dizide yasak aşk yaşayan zengin aile çocuğunu canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

        KAHVALTI ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

        Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorularını yanıtsız bıraktı.

            Çift birlikte ilk kez görüntülenseler de aşkları bir süredir devam ediyor.

            Birlikte görüntülenmelerinin ardından dikkatli sosyal medya kullanıcıları günlerce öncesinde birbirilerine yorum yaptıklarını fark etti.

            MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

            Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunudur.
                Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam
                Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle suçüstü yakalandı o da çok ünlü! Aman Feride görmesin meğer Ajda Pekkan...
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