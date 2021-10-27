Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle suçüstü yakalandı o da çok ünlü! Aman Feride görmesin meğer Ajda Pekkan... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Özellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle yakalandı. Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de yine hepimizin çok yakından tanıdığı biri isim. İşte haberin detayları.
Şöhret ona bir döndü pir döndü. Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun ve şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu.
2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.