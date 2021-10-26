Yargı'nın Ceylin'i sosyal medyada linç yedi! Pınar Deniz’in oyunculuğu ortalığı birbirine kattı! İşte sebebi…

YARGI'NIN CEYLİN' TWİTTER'DA LİNÇ YEDİ!

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter üzerinden yaptığı yorumda Pınar Deniz'in Yargı gibi bir dizide oynamasının yanında Tadelle reklamında yer alması tuhaf karşıladığını belirterek "Dizisi tutan bir kişi de reklamda oynamasın be kardeşim! Bir kere bu başta izleyiciye saygısızlık. Daha bir dakika önce salya sümük kardeşim diye ağlayan kadın, şimdi şen şakrak tadelle diyor. Hayal dünyasından gerçek dünyaya çok sert bir geçiş bu!" sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.