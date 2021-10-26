Yargı'nın Ceylin'i sosyal medyada linç yedi! Pınar Deniz’in oyunculuğu ortalığı birbirine kattı! İşte sebebi…

Yargı dizisindeki başarılı rolü ile oldukça ilgi gören ve hayatına dair bilgilerin sıklıkla araştırıldığı Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in reklam projesinde de rol alması tepki yarattı. Sosyal medyada pek çok yoruma neden olan ve eleştirilen Pınar Deniz'in neden eleştirildiğine dair gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
YARGI'NIN CEYLİN' TWİTTER'DA LİNÇ YEDİ!
Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter üzerinden yaptığı yorumda Pınar Deniz'in Yargı gibi bir dizide oynamasının yanında Tadelle reklamında yer alması tuhaf karşıladığını belirterek "Dizisi tutan bir kişi de reklamda oynamasın be kardeşim! Bir kere bu başta izleyiciye saygısızlık. Daha bir dakika önce salya sümük kardeşim diye ağlayan kadın, şimdi şen şakrak tadelle diyor. Hayal dünyasından gerçek dünyaya çok sert bir geçiş bu!" sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
PINAR DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Pınar Deniz (d. 4 Kasım 1993; Adana), Türk oyuncu.
Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.